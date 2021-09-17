Лига конференций

Украинский защитник выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Вчера прошел поединок стартового тура группового этапа Лиги конференций, в котором Славия уверенно обыграла берлинский Унион (3:1).

В этом противостоянии в стартовом составе чешской команды вышел украинский защитник Тарас Качараба, который был заменен на 53-й минуте из-за травмы.

По итогам медицинского обследования стало известно, что у 26-летнего украинца перелом скуловой дуги. На восстановление игроку понадобится около 4-6 недель, о чем сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, Качараба не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах, которые пройдут в октябре.