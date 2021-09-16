Лига конференций

Завершился поединок стартового тура Лиги конференций в группе E.

Состоялся заключительный матч стартового тура группового этапа Лиги конференций в группе Е, в котором чешская Славия из Праги уверенно обыграла немецкий Унион из Берлина со счетом 3:1.

В стартовом составе чешской команды вышел украинский защитник Тарас Качараба, который провел на поле 53 минуты, после чего его заменили при счете 1:0 благодаря точному удару Ба. Еще два мяча были забиты усилиями Кухты и Шранца в концовке поединка, а у гостей свое имя на табло вписал Беренс.

Также отметим, что с 39-й минуты немецкая команда играла в меньшинстве после удаления защитника Пауля Йеккеля, получившего вторую желтую карточку.

Славия — Унион 3:1

Голы: Ба, 18, Кухта, 84, Шранц, 88 — Ба, 18.

Славия: Мандоус, Ба, Качараба (Такач, 53), Усу, Дорли, Масопуст (Шранц, 69), Шевчик, Траоре (Крменчик, 82), Лингр (Станчу, 69), Экпай, Тецл (Кухта, 53).

Унион: Люте, Триммель, Кнохе, Фридрих, Йеккель, Пухач (Рюэрсон, 76), Харагути, Хедира (Премель, 59), Озтуналы (Беккер, 59), Крузе (Фогльзаммер, 59), Авонийи (Беренс, 59).

Предупреждения: Экпай, Траоре, Станчу — Йеккель, Авонийи.

Удаление: Йеккель, 39 (вторая желтая карточка).