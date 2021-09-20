Лига конференций

Наставник высказался о предстоящем сопернике.

В рамках второго тура Лиги конференций луганская Заря дома сыграет против римской Ромы.

Главный тренер луганчан Виктор Скрипник охарактеризовал предстоящего в еврокубках соперника.

"Когда начнем подготовку к матчу с Ромой и в чем будет ее особенность? Непосредственно после матча с Днепром-1, то есть перед самой игрой. Это топовая, европейская команда, думаю, каждый имеет представление об этом сопернике и что он из себя представляет.

На таком уровне сыграть, а не по телевизору посмотреть, любой футболист, особенно начинающий, мечтает. Мы понимаем с кем будем играть, но так же, на их фоне хотим показать и свой достойный футбол", — сказал наставник.

Отметим, что Заря в первом матче Лиги конференций уступила Буде-Глимту (3:1), а Рома переиграла ЦСКА София (5:1).

Поединок Заря — Рома состоится 30 сентября в Запорожье и начнется в 19:45 по киевскому времени.