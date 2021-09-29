Лига конференций

Сразу две украинские бригады арбитров будут работать на еврокубковых матчах.

Сразу две украинские бригады арбитров будут обслуживать матчи второго тура группового этапа Лиги конференций. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Первую встречу в группе F между датским Копенгагеном и гибралтарским Линкольном будет обслуживать Екатерина Монзуль, которой будут помогать ее соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Резервным арбитром будет Ярослав Козык.

На матче группы А между австрийским ЛАСКом и израильским Маккаби будет работать судейская бригада во главе с Николаем Балакиным. Помогать ему будут Владимир Володин и Сергей Приступа. Резервным арбитром выступит Александр Дердо.

Обе встречи состоятся в четверг, 30 сентября.

Ранее сообщалось, что украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги Европы.