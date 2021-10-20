Лига конференций

Луганский клуб отправится в Болгарию за первыми очками в дебютном розыгрыше Лиги Конференций.

В третьем туре группового этапа Лиги Конференций луганская Заря сыграет на выезде против ЦСКА София.

В прямом эфире игру луганского коллектива покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

В первых двух турах Заря не сумела набрать ни одного очка, проиграв норвежскому Буде-Глимту и итальянской Роме с общим счетом 1:6.

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