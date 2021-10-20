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Вашему вниманию букмекерские котировки на матч группового этапа Лиги Конференций.

В третьем туре группового этапа Лиги Конференций луганская Заря на выезде встретится с ЦСКА София.

Компания Parimatch считает фаворитом данного противостояния именно хозяев поля.

Так, потенциальная победа болгарского клуба оценивается коэффициентом 2.28. На победу команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 3.30. Ничья же в данном противостоянии оценивается с вероятностью в 3.20.

В двух матчах в Лиге Конференций Заря пропустила по три мяча, поэтому любители рискованных ставок могут поставить на Тотал Больше 3.5 за 4.30.

Напомним, матч ЦСКА София — Заря состоится в четверг, 21 октября в 22:00 по киевскому времени.

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