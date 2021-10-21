Лига конференций

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В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря на выезде сыграет против софийского ЦСКА.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка:

Что говорили перед матчем?

Главный тренер Зари Виктор Скрипник:

"Я как тренер уже третий раз встречаюсь с этой командой. Завтра очень важно победить обеим командам, так как турнирное положение очень шаткое. Мы понимаем, против кого нам предстоит играть, но это не та Заря, которая играла два года назад. ЦСКА тоже не стоит на месте. Все меняется, а в какую сторону покажет завтрашняя игра.

Касаемо наших усилий все просто — нужно забить в ворота соперника и оставить свои ворота в неприкосновенности. Перед игрой многое можно говорить, а у нас даже ничьи нет — лишь два поражения. Мы не боимся соперников, но уважаем, а ребята хотят показать себя на фоне такого сильного соперника как ЦСКА".

Главный тренер ЦСКА София Стойчо Младенов:

"ЦСКА всегда стремится побеждать в каждой игре, эта игра не исключение. Играем ли мы за чемпионство, кубок или в еврокубках.

Я хочу показать больше эффективности в обеих фазах игры, не позволить Заре забить мяч в наши ворота".

Отметим, что поединок состоится на стадионе Васил Левски (Болгарской армии) в 22:00 по киевскому времени.