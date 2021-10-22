Вашему вниманию результаты матчей группового этапа Лиги Конференций.
чфр клуж - аз алкмаар
22 октября 2021, 00:01
Закончились очередные матчи группового этапа Лиги Конференций.
АЗ отправился в гости к ЧФР, где с трудом подопечные Янсена сумели вырвать победу благодаря раннему голу Карлссона. В целом команды провели довольно равный поединок, играя преимущественно без ворот.
ЧФР Клуж — АЗ Алкмаар 0:1
Гол: Карлссон, 18.
ЧФР Клуж: Бэлгрэдян — Камора, Сэстор, Буркэ, Маня — Кулио (Аджей — Боатенг, 46), Бордеяну, Дяк, Пэун (Алибек, 73) — Омрани, Дебелюх (Петрила, 61)
АЗ Алкмаар: Виндаль — Йенсен — Вейналд (Витрю, 69), Хацидьякос, Инди, Сугавара — де Вит (Эвьен, 63), Класи, Мидтше, Гудмундссон — Павлидис (Дюин, 64), Карлссон.
В параллельном матче бельгийский Гент сумел добыть минимальную победу над сербским Партизаном, своим голом отметился Кумс. Отметим появление Романа Безуса на последние 15 минут игры. Украинец вышел на замену вместо Оджиджа-Офоэ.
Партизан — Гент 0:1
Гол: Кумс, 59.
Партизан: Попович — Саничанич, Обрадович (Урошевич, 64), Вуячич, Живкович — Здьелар, Шчекич (Лутовац, 76), Натхо (Пантич, 64), Маркович (Холендер, 58) — Мениг, Гомеш
Гент: Болат — Окуму, Нгаде-Нгаджуи, Ханче-Ольсен — Чакветадзе (Мбойо, 80), Оджиджа-Офоэ (Безус, 77), Кумс (Де Сарт, 77), Фортуна, Овусу — Самуаз, Депуатр.
Яблонец — Рандерс 2:2
Голы: Чванчара 35, 53 — Одей 36, 90.
Слован - Линкольн 2:0
Голы: Грин, 46, Хенти, 84.
Базель - Омония 3:1
Голы: Миллар, 19, Артур, 41, Жегрова, 88 — Гомес, 26.