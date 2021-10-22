Лига конференций

Вашему вниманию результаты матчей группового этапа Лиги Конференций.

Закончились очередные матчи группового этапа Лиги Конференций.

АЗ отправился в гости к ЧФР, где с трудом подопечные Янсена сумели вырвать победу благодаря раннему голу Карлссона. В целом команды провели довольно равный поединок, играя преимущественно без ворот.

ЧФР Клуж — АЗ Алкмаар 0:1

Гол: Карлссон, 18.

ЧФР Клуж: Бэлгрэдян — Камора, Сэстор, Буркэ, Маня — Кулио (Аджей — Боатенг, 46), Бордеяну, Дяк, Пэун (Алибек, 73) — Омрани, Дебелюх (Петрила, 61)

АЗ Алкмаар: Виндаль — Йенсен — Вейналд (Витрю, 69), Хацидьякос, Инди, Сугавара — де Вит (Эвьен, 63), Класи, Мидтше, Гудмундссон — Павлидис (Дюин, 64), Карлссон.

В параллельном матче бельгийский Гент сумел добыть минимальную победу над сербским Партизаном, своим голом отметился Кумс. Отметим появление Романа Безуса на последние 15 минут игры. Украинец вышел на замену вместо Оджиджа-Офоэ.

Партизан — Гент 0:1

Гол: Кумс, 59.

Партизан: Попович — Саничанич, Обрадович (Урошевич, 64), Вуячич, Живкович — Здьелар, Шчекич (Лутовац, 76), Натхо (Пантич, 64), Маркович (Холендер, 58) — Мениг, Гомеш

Гент: Болат — Окуму, Нгаде-Нгаджуи, Ханче-Ольсен — Чакветадзе (Мбойо, 80), Оджиджа-Офоэ (Безус, 77), Кумс (Де Сарт, 77), Фортуна, Овусу — Самуаз, Депуатр.

Яблонец — Рандерс 2:2

Голы: Чванчара 35, 53 — Одей 36, 90.

Слован - Линкольн 2:0

Голы: Грин, 46, Хенти, 84.

Базель - Омония 3:1

Голы: Миллар, 19, Артур, 41, Жегрова, 88 — Гомес, 26.