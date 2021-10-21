Заря после двух поражений на старте группового этапа Лиги конференций обязана была брать очки на выезде в Болгарии против местного ЦСКА из Софии, чтобы еще претендовать на выход в плей-офф. Виктор Скрипник испытывал кадровые проблемы накануне отчетного матча, но ситуация с составом была уже получше, чем в последнем матче в чемпионате Украины.

Наставник Зари несколько удивил с расположением футболистов на поле. Все были уверены, что Дмитрий Хомченовский сыграет слева в защите, однако там оказался Игорь Снурницын, а капитан Зари играл в опорной зоне. В центре обороны вышла пара Цвек-Имереков. Также при позиционной защите на одну линию с Гладким поднимался Булеца, а вот Громов опускался в опорную зону. Шахаб располагался слева в полузащите, Аллахьяр — справа.

Первый тайм в исполнении Зари — это сплошные мучения, антифутбол, припаркованный автобус. Называйте это как угодно. Факт остается фактом. За первые 45 минут 11 игроков Зари совершили 45 точных передач! Только вдумайтесь в это. 45 точных передач на всю команду!

Игроки ЦСКА постоянно владели мячом и создали несколько неплохих моментов. Уже на 7-й минуте Вилдсхут вышел один на один с Мацапурой под острым углом, но не сумел переиграть голкипера Зари. На 15-й минуте Кайседо забежал за спины центральным защитникам и пробивал с острого угла — вновь Мацапура спас Зарю, отбив мяч в ближнем углу.

Хозяева поля очень много навешивали с флангов, или же после стандартных положений. Однако, как правило, до ударов дело не доходило. Здесь стоит отметить игру "на втором этаже" в исполнении игроков Зари.

Во втором тайме Скрипник сумел успокоить футболистов и, похоже, дал установку больше контролировать мяч. Как итог, у Зари появились затяжные перекаты мяча, команда стала агрессивней в атаке, начали появляться подходы к воротам. Было и несколько дальних ударов. Пускай не очень опасных. Но это уже что-то. В первом тайме не было ничего! Абсолютно!

Ключевой стала 64 минута игры. Аллахьяр получил мяч после вброса аута на углу штрафной площади и не глядя пульнул по воротам. Мяч по дуге залетел в дальний угол. Какой-то сумасшедший получился удар у иранца. 1:0 для Зари.

Игроки ЦСКА во втором тайме проснулись только ближе к концовке матча. Болгары организовали навалу на ворота луганчан , дважды сигнализируя главному арбитру о пенальти. Свисток судьи, к счастью, промолчал. Также надежно на линии дважды сыграли Мацапура.

В конце матча хозяева остались в меньшинстве — Вьон с высоко поднятой ногой пошел в подкат против Громова. Это прямая красная карточка. Вообще в концовке матча было уж чересчур много эмоций. Как итог, Заря минимально победила на выезде в Болгарии, добыв первую свою победу в турнире.

ЦСКА София — Заря 0:1