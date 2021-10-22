Лига конференций

Болельщик луганского клуба попал в неприятную ситуацию в Болгарии.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря добыла три очка на выезде в Софии, где переиграла местный ЦСКА со счетом 1:0.

На матч сумел попасть фанат "мужиков" вместе со свой девушкой. Как сообщает Telegram-канал фанатов клуба, болельщики ЦСКА некрасиво повели себя по отношению к украинскому фану.

"Очень некрасивая история случилась вчера с нашим болельщиком, который был на матче в Болгарии вместе со своей девушкой. Ребята без проблем зашли на сектор, с собой у них были розы Зари и флаг Украины.

Сначала все было в порядке, но как только наш болельщик начал кричать: "Заря", болельщики ЦСКА София начали бросать в него зажигалки и камни (стадион не соответствует требованиям безопасности, можно легко отковырнуть камень чуть ли не с любой части стадиона).

Стюарды не обращали на это внимания, а стюард, который стоял внизу, пытался снять флаг Украины. После гола в парня стали бросать еще больше камней, болельщики ЦСКА пытались перелезть через забор, чтобы попасть на наш сектор.

Стюарды начали выгонять его со стадиона, а не пытались успокоить своих болельщиков, после отказа сделать это, начали его бить, а девушку, которая была с ним, силой вынесли со стадиона. Наш болельщик сказал, что вызовет полицию, и что он имеет право досмотреть матч, как так ничего не нарушал и вел себя адекватно.

После матча подошла полиция, которая вывела его со стадиона. Когда они его вели по лестнице, он получил удар по голове сзади отчего упал с лестницы. Напомним, шел он с полиций, рядом больше никого не было. Потом парня обыскали, достали карточку отеля, посмотрели и вернули назад.

Потом полиция затолкала ребят в такси со словами: "Fast go away!". Не понятно, зачем вообще сажали, отель находится рядом со стадионом. После всего этого стюарды дали информацию Ультрас ЦСКА, где разместились наши болельщики и им пришлось срочно менять отель.

Сейчас ребята находятся в безопасности. Очень хотелось бы, чтобы эту историю просто так не оставили и наказали болгарский клуб", — пишется в обращении канала.

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