Лига конференций

Завершились матчи группового этапа Лиги конференций.

В первом игровом слоте четвертого тура группового этапа Лиги конференций завершились сразу несколько матчей.

Так, Роман Безус не помог Генту одержать победу в матче с Партизаном. Более того, бельгийский клуб отыгрался уже после того, как Безус покинул поле в середине второго тайма, уступив свое место на газоне Тиссаудали.