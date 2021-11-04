В первом игровом слоте четвертого тура группового этапа Лиги конференций завершились сразу несколько матчей.
Так, Роман Безус не помог Генту одержать победу в матче с Партизаном. Более того, бельгийский клуб отыгрался уже после того, как Безус покинул поле в середине второго тайма, уступив свое место на газоне Тиссаудали.
Гент — Партизан 1:1
Голы: Тиссаудали, 80 — Урошевич, 65.
Гент: Болат — Окуму, Нгаде-Нгаджуи, Ханче-Ольсен — Нуриу Фортуна, Кумс, Оджиджа-Офоэ (Чакветадзе, 71), Овусу (де Сарт, 71), Кастро-Монтес — Депуатр, Безус (Тиссаудали, 71)
Партизан: Попович — Саничанин, Вуячич, Милетич — Урошевич, Натхо (Смилянич, 77), Пантич, Йойич, Милькович — Рикарду Гомеш, Мениг.
АЗ Алкмар в свою очередь уверенно переиграл ЧФР, забив по голу в начала и конце поединка. Таким образом, АЗ закрепилось на первом месте в своей группе, набрав 10 очков после 4-х игр.
АЗ Алкмар — ЧФР 2:0
Голы: Гудмундссон, 5, Павлидис, 86.
АЗ Алкмар: Виндаль-Йенсен — Вейндал, Мартинс Инди, Хацидьякос, Сугавара — Класи, де Вит (Эвьен, 77), Мидтше (Рейндерс, 46) — Гудмундссон, Карлссон, Павлидис
ЧФР: Бэлгрэдян — Камора, Буркэ, Граовац, Бухенна, Сушич (Маня, 83) — Пэун (Петрила, 65), Кулио (Костаке, 78), Бордеяну (Аджей-Боатенг, 65), Дяк — Алибек (Дебелюх, 46).
Предупреждения: Алибек, Буркэ, Сугавара, Кулио, Хацидьякос.
Омония — Базель 1:1
Голы: Какулис, 16 — Миллар, 57.
Предупреждения: Джемерт, Фернандеш, Харалампус, Губочан.
В поединке Линкольн — Слован зрители увидели 5 забитых мячей, где за словацкий клуб дублем отметился Грин. Также отмечаем Джабу Канкаву в составе клуба из Братиславы, который провел на поле весь матч.
Линкольн — Слован 1:4
Голы: Чиполина 45+2 — Грин 17, 25, Чаврич, 67, Мраз, 71.
Предупреждения: Гомес, Канкава, Торилла.
Маккаби Т-А — ХИК 3:0
Голы: Кювас, 22, Лингман, 65 (автогол).
Рандерс — Яблонец 2:2
Голы: Хаммерсхой-Мистрати, 46 (автогол), Кубиста, 53 — Чванчара, 73, Кратовхил (83).
Предупреждения: Пизингер, Каллесе, Чванчара, Кубиста.
ЛАСК - Алашкерт 2:0
Голы: Накамура, 12, 87.
Предупреждения: Григорян, Восканян, Реннер.