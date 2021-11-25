Лига конференций

Завершились матчи Лиги конференций.

Завершились два матча пятого тура Лиги конференций УЕФА.

Так, в матче группы В Флора минимально обыграла Партизан, благодаря чему сохранила шансы на еврокубковую весну. Теперь эстонскому клубу необходимо обыгрывать в последнем матче Гент и рассчитывать на осечку Партизана.

Флора - Партизан 1:0

Гол: Миллер, 44

Предупреждения: Зенев, Йович, Саппинен.

В группе Н Кайрат принимал на своем поле швейцарский Базель. Подопечные Курбана Бердыева неплохо начали поединок и спустя час игры вели 2:1. Тем не менее, швейцарцам удался камбэк, в результате которого они забили 2 мяча в ворота казахстанской команды и теперь опережают Карабах на один бал.

Кайрат — Базель 2:3

Голы: Вагнер Лав, 23, Оганесян, 56 — Артур, 45, Жегрова, 69, Касами, 73

Предупреждения: Горальски, Пельмар, Штокер, Касами, Артур, Абикен, Вороговский.

Удаление: Вороговский (Кайрат, повторное предупреждение).