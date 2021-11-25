Лига конференций

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы C, в котором сыграют римская Рома и луганская Заря.

Луганская Заря в рамках пятого тура Лиги конференций проведет гостевой матч против римской Ромы на Стадио Олимпико.

Жозе Моуриньо, на фоне победы над Дженоа (2:0), решил использовать с первых минут Смоллинга в тройке защитников, в то время как Перес отправился на правый фланг атаки, а Дзаньоло расположился на противоположной от него стороны поля.

Виктор Скрипник, после поражения от ПФК Львов (1:2), предпочел увидеть в центре обороны Вернидуба, а Цвек сыграет в центре поля. Кабаев сыграет на левом фланге полузащиты, а Громов и Шахаб составят пару нападающих.

Рома: Патрисиу — Манчини, Смоллинг, Кумбулла — Карсдорп, Верету, Мхитарян, Эль-Шаарави — Перес, Абрахам, Дзаньоло.

Запасные: Фусато, Ибаньес, Пеллегрини, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Диавара, Бове, Дарбо, Миссори, Залевски, Трипи.



Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Сайядманеш, Булеца, Цвек, Кабаев — Громов, Шахаб.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Хомченовский, Гладкий, Назарина, Фримпонг, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.



Матч Рома — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.