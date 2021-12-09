Лига конференций

Завершились два матча Лиги конференций.

В рамках группового этапа Лиги конференций Фейеноорд дома обыграл Маккаби Хайфа со счетом 2:1.

Команда Арне Слота вышла вперед на 38 минуте встречи благодаря голу от Дессера. Нельсон забил второй мяч голландского коллектива, а Давид сократил отставание в счете в компенсированное время.

Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1

Голы: Дессер, 38, Нельсон, 65 - Давид, 90+1

Фейеноорд – Бейлоу, Педерсен (Бенита, 46), Сенеси (Валк, 56), Гертрюйда, Хендрикс, Тейшейра (Миламбо, 71), Димерс, Эурснес (Хартьес, 56), Дессерс, Нелсон (Бальде, 79), Баннис.

Маккаби Хайфа – Мишпати, Гершон, Родригес (Давид, 59), Арад, Таватха (Голдберг, 46), Абу-Фани (Аль-Фаз, 46), Леви, Ашкенази, Меир (Азроэль, 59), Саар (Донио, 71), Хазиза.

Предупреждения: Абу-Фани (30), Димерс (42), Тейшейра (51), Леви (73), Бенита (90).

В параллельном матче берлинский Унион дома расписал мировую со Славией из Праги (1:1).

За команду из Германии голом отметился Крузе на 64 минуте, а у Славии забил Шранц.

Унион Берлин — Славия Прага 1:1

Голы: Крузе, 64 — Шранц, 50

Унион Берлин – Реннов, Триммель (Рюэрсон, 69), Кнохе, Фридрих, Баумгартль (Озтуналы, 84), Гиссельманн, Хедира (Харагути, 69), Премель, Крузе, Беккер (Фогльзаммер, 74), Авонийи (Беренс, 69).

Славия – Мандоус, Ба (Экпай, 74), Масопуст, Качараба, Усу, Дорли, Голеш, Лингр (Станчу, 74), Самек (Траоре, 79), Шранц, Олайинка (Плавшич, 88).

Предупреждения: Беккер (32), Ба (47), Авонийи (54), Усу (54).