Нидерландский клуб провел групповой этап на очень высоком уровне.
аз алкмаар, getty images
27 декабря 2021, 17:25
АЗ Алкмаар вышел в плей-офф Лиги конференций с первого места в группе с Раннерс, Яблонцем и ЧФР Клуж.
Подопечные Янсена стали обладателями уникального достижения — нидерландский клуб стал наиболее владеющей мячом командой.
АЗ владел игровым снарядом 62,8% игрового времени, что на 2,1% больше, чем у Карабаха.
Напомним, благодаря занятому первому месту в группе D, АЗ пропустит 1/16 финала Лиги конференций и ждет своего потенциального соперника в 1/8 финала.