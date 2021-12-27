Лига конференций

Нидерландский клуб провел групповой этап на очень высоком уровне.

АЗ Алкмаар вышел в плей-офф Лиги конференций с первого места в группе с Раннерс, Яблонцем и ЧФР Клуж.

Подопечные Янсена стали обладателями уникального достижения — нидерландский клуб стал наиболее владеющей мячом командой.

АЗ владел игровым снарядом 62,8% игрового времени, что на 2,1% больше, чем у Карабаха.

Напомним, благодаря занятому первому месту в группе D, АЗ пропустит 1/16 финала Лиги конференций и ждет своего потенциального соперника в 1/8 финала.