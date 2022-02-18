Предлагаем вашему внимание лучшие моменты встречи.
лестер - раннерс, getty images
18 февраля 2022, 01:15
В рамках 1/16 финала Лиги конференций Лестер на своем поле уверенно переиграл Раннерс (4:1).
На голы Даки, Ндиди, Барнса и Дьюсбери-Холла соперник сумел ответить лишь точным ударом Хаммерсхой-Мистрати под занавес первого тайма.
Обзор матча:
Лестер - Раннерс 4:1
Голы: Ндиди, 23, Барнс, 49, Дака, 54, Дьюсбери-Холл, 74 — Хаммерсхой-Мистрати, 45
Лестер: Шмейхель, Амарти, Вестергор, Сеюнджю, Олбрайтон, Перес, Сумаре, Чоудури, Ндиди (Мэддисон, 64; Чоудури, 83), Тилеманс, Дьюсбери-Холл, Барнс, Дака (Ихеаначо, 64), Лукман.
Рандерс – Карлгрен, Каллесе, Пизингер, Гравес, Копплин, Кехинде (Клюснер, 76), Анкерсен (Кристенсен, 46), Лауэнборг (Тибблинг, 65), Йонсен, Хаммерсхой-Мистрати, Камара (Брок-Мадсен, 65).