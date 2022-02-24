Завершились деякі матчі ігрового дня.
Фанати Буде-Глімт
24 февраля 2022, 21:45
В рамках 1/16 фіналу Ліги Конференцій завершилися п'ять матчів.
Буде-Глімт — Селтік 2:0 (1 матч — 3:1)
Голи: Сольбаккен, 9, Ветлесен, 69
Карабах — Марсель 0:3 (1 матч — 1:3)
Голи: Гуйє, 12, Гендузі, 77, Де Ла Фуенте, 90+2
Маккабі Тель-Авів — ПСВ 1:1 (1 матч — 0:1)
Голи: Саборіт, 90+1 — Вертессен, 85
Партизан - Спарта Прага 2:1 (1 матч — 1:0)
Голи: Гомеш, 7, 24 — Гложек, 85
Раннерс — Лестер 1:3 (1 матч — 1:4)
Голи: Одей, 84 — Барнс, 2, Меддісон, 70, 74
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