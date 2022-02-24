Лига конференций

Завершились деякі матчі ігрового дня.

В рамках 1/16 фіналу Ліги Конференцій завершилися п'ять матчів.

Буде-Глімт — Селтік 2:0 (1 матч — 3:1)

Голи: Сольбаккен, 9, Ветлесен, 69

Карабах — Марсель 0:3 (1 матч — 1:3)

Голи: Гуйє, 12, Гендузі, 77, Де Ла Фуенте, 90+2

Маккабі Тель-Авів — ПСВ 1:1 (1 матч — 0:1)

Голи: Саборіт, 90+1 — Вертессен, 85

Партизан - Спарта Прага 2:1 (1 матч — 1:0)

Голи: Гомеш, 7, 24 — Гложек, 85

Раннерс — Лестер 1:3 (1 матч — 1:4)

Голи: Одей, 84 — Барнс, 2, Меддісон, 70, 74

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