Ліга Конференцій. Славія Прага, ПАОК та Вітесс — у 1/8 фіналу

Завершилися ще три гри у турнірі.
ФОТО ФК Славія Прага
25 февраля 2022, 00:42
В рамках 1/16 фіналу Ліги Конференцій завершилися три матчі.
Вітесс - Рапід 2:0 (1 матч — 1:2)
Голи: Грбіч, 3, Беро, 19
ПАОК - Мідтьюлланн 2:1 (5:3 по пенальті) (1 матч — 0:1)
Голи: Живковіч, 20, Вієрінья, 26
Славія Прага — Фенербахче 3:1 (1 матч — 3:2)
Голи: Шранц, 19, Сор, 27, 63 — Яндаш, 39
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