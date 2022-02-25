Ліга Конференцій. Славія Прага, ПАОК та Вітесс — у 1/8 фіналу

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні.