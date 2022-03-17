Лига конференций

Завершився ще один матч плей-офф третього за престижу єврокубку.

Норвезький Буде-Глімт продовжує творити власну єврокубкову істоії, пробившись до чвертьфіналу Ліги конференцій.

Основний час господарі поля в Алкмарі виграли із рахунком 2:1, зо дозволило командам зіграти ще півгодини, але у додатковий час більш успішні були саме футболісти Буде-Глімту, які завдяки голу Сампстеда зуміли пройти нідерландський колектив.

Відзначимо, що на 118-й хвилині АЗ мав чудовий шанс забити, але Вейналд не зумів переграти воротаря гостей ударом з меж карного майданчика.

Таким чином, далі пройшли норвежці завдяки перемозі у першому матчі з рахунком 2:1.

АЗ Алкмар — Буде-Глімт 2:2

Голи: Павлідіс, 18, 30 — Пеллегріно, 26, Сампстед, 105+1.