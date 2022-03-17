Завершився ще один матч плей-офф третього за престижу єврокубку.
аз алкмар - буде-глімт, фото аз
17 марта 2022, 22:17
Норвезький Буде-Глімт продовжує творити власну єврокубкову істоії, пробившись до чвертьфіналу Ліги конференцій.
Основний час господарі поля в Алкмарі виграли із рахунком 2:1, зо дозволило командам зіграти ще півгодини, але у додатковий час більш успішні були саме футболісти Буде-Глімту, які завдяки голу Сампстеда зуміли пройти нідерландський колектив.
Відзначимо, що на 118-й хвилині АЗ мав чудовий шанс забити, але Вейналд не зумів переграти воротаря гостей ударом з меж карного майданчика.
Таким чином, далі пройшли норвежці завдяки перемозі у першому матчі з рахунком 2:1.
АЗ Алкмар — Буде-Глімт 2:2
Голи: Павлідіс, 18, 30 — Пеллегріно, 26, Сампстед, 105+1.