Лига конференций

Все вирішуватиметься у поєдинку-відповіді у Чехії.

У першому чвертьфінальному матчі Ліги конференцій нідерландський Феєнорд приймав на своєму полі празьку Славію.

Команди продемонстрували результативний футбол, відправивши у ворота один одного по три м'ячі, проте виявити найсильнішого їм не вдалося.

Таким чином, володар путівки до наступної стадії турніру визначиться 14 квітня в Чехії.

Феєнорд — Славія Прага 3:3

Голи: Сіністерра, 10, Сенесі, 74, Кокджу, 86 — Олаїнка, 41, Сор, 67, Траоре, 90+5