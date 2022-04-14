Лига конференций

Англійський клуб пробився до 1/2 фіналу третього за престижом турніру.

ПСВ та Лестер в першому матчі не виявили сильнішого, розписавши безгольову нічию.

Тим не менш, другий матч був більш гольовим, ніж перший. В середині першого тайму Захаві відрив рахунок у матчі та довгий час ПСВ зберігав потрібну перевагу.

Тренерський штаб Лестеру вніс деякі зміни по ходу матчу, що зіграло свою роль — голи Меддісона та Перейри принесли "лисам" путівку до півфіналу Ліги конференцій.

ПСВ — Лестер 1:2

Голи: Захаві, 27 — Меддісон, 77, Перейра, 88

ПСВ: Мвого — Макс (Оппегард, 74), Рамальо, Тезе, Мауро Жуніор — Сангаре, Гьотце, Гутьеррес (Брума, 90) — Гакпо, Захаві (Вінісіус, 82), Верман (Доан, 82)

Лестер: Шмейхель — Кастань, Еванс, Фофана, Перейра — Д'юзбері-Холл, Тілеманс, Меддісон — Барнс (Лукман, 46), Олбрайтон (Дака, 46), Іхеаначо (Перес, 65)

Попередження: Кастань, Гьотце