Лига конференций

Португальский фахівець висловився щодо перемоги своєї команди.

Рома переграла Буде-Глімт в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій та пройшла норвезький колектив.

Головний тренер римлян Жозе Моуріньо висловився щодо розгромної перемоги своєї команди.

"Голове — вихід в півфінал турніру. Ми не ставили завдання принизити суперника чи помститись за ту поразку 1:6 — ні, важливо було лише досягти потрібного результату.

Мені дуже сподобалось то, як ми пресингували суперника в першому таймі. Після другого голу ми зрозуміли, що ведемо цю гру.

Якщо після поразки тренер буде задоволений якісною грою команди, то це лише втішання себе. Такі тренери нічого не виграють", — розповів португалець Sky Italia.

Відзначимо, що в півфіналі Ліги конференцій Рома зіграє проти Лестера.