Лига конференций

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-офф третього за значимістю європейського кубка.

Сьогодні, 28 квітня, відбудуться перші півфінальні поєдинки поточного розіграшу Ліги конференцій УЄФА.

Четвер, 28 квітня, 22:00. Кінг Павер Стедіум, Лестер. Головний арбітр — Карлос Дель Серро Гранде (Іспанія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Незважаючи на весь початковий скептицизм щодо рішення УЄФА створити третій єврокубок, за підсумком цей турнір не лише надав багатьом командам можливість спробувати свої сили на європейській арені, але й подарував нам кілька цікавих протистоянь на стадії плей-офф. Одним з таких, звичайно, стане зустріч Лестера і Ромии, які до цього ніде й ніколи в історії не перетиналися, але цілком могли б цього року розіграти між собою новостворений трофей.

На шляху до півфіналу римляни на чолі з Жозе Моуріньо поставили жирну крапку у протистоянні з норвезькою сенсацією в особі Буде-Глімта. Незважаючи на поразку в першому поєдинку, Рома не залишила жодних шансів супернику в матчі-відповіді і продовжила боротьбу за право стати першим в історії переможцем Ліги конференцій.

Що стосується Лестера, то цього сезону команда Брендана Роджерса і близько не веде боротьбу в АПЛ за єврокубкові місця, задовольняючись своїм становищем у середині таблиці. Однак це не означає, що варто списувати "лис" з рахунків. У складі Лестера, як і раніше, можна знайти цілий ряд висококласних виконавців, та й не забуваємо, що на стадії 1/4 фіналу ЛК команда Роджерса вибила чинного володаря Кубка Нідерландів та одного з лідерів Ередівізі – ПСВ.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Брендана Роджерса. Так, на перемогу Лестера пропонується коефіцієнт 2,25, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,36.

Орієнтовні склади

Лестер: Шмейхель — Рікарду Перейра, Фофана, Еванс, Кастань — Меддісон, Тілеманс, Дьюсбері-Холл — Барнс, Варді, Олбрайтон

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Мхітарян, Залевські — Пеллегріні, Дзаньоло — Абрахам

Не зіграють: Сумаре, Бертранд, Ндіді — Крістанте

Під питанням: ... — ...

Поточна форма

прогноз 2:1

Четвер, 28 квітня, 22:00. Де Кейп, Роттердам. Головний арбітр — Майкл Олівер (Англія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

На відміну від Лестера та Роми, Феєнорд і Марсель вже двічі зустрічалися між собою, і обидва ці рази сталися у далекому розіграші Ліги чемпіонів сезону-1999/00. Тоді нідерландський клуб розгромив французів із рахунком 3:0, а у другому матчі виявити найсильнішого не вдалося (0:0). Але зараз, звісно, ​​було б нерозумно проводити якісь паралелі з тими матчами 23-річної давності, тому сприймаємо це просто як цікавий факт і трохи поговоримо про нинішнє становище команд.

Марсель опинився в півфіналі Ліги конференцій багато в чому завдяки феноменальній грі всіма відомого Димитрі Пайє та успішним діям голкіпера Стіва Манданда у матчі-відповіді з грецьким ПАОКом. Нехай для "олімпійців" цього року ПСЖ виявився недосяжним конкурентом в боротьбі за чемпіонство (якщо вона взагалі була), але треба відзначати нинішнє впевнене друге місце Марселя у Лізі 1 – у Франції це можна вважати непоганим досягненням на тлі катарських мільйонів, що осіли у Парижі.

Феєнорд, у свою чергу, вийшов у свій єврокубковий півфінал уперше за 20 років, тоді як в Ередівізі команда йде третьою, поступаючись Аяксу та ПСВ. У майбутньому протистоянні з Марселем нідерландці виглядають якщо не аутсайдерами, то точно не фаворитами, але, здається, в плані результативності обидві команди нас точно не образять.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Феєнорда пропонується коефіцієнт 2,13, тоді як потенційний успіх Марселя оцінюється показником 3,29. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,69.

Орієнтовні склади

Феєнорд: Марсіано — Гертрейда, Траунер, Педерсен, Маласіа — Еурсненс, Нелсон, Лінссен, Кекчю — Сіністерра, Дессерс

Марсель: Манданда — Лірола, Саліба, Чалета-Цар, Перес — Гендузі, Камара, Жерсон — Ундер, Мілік, Пайє

Не зіграють: Бейлов, Торнстра — Балерді, Де Ла Фуенте

Під питанням: Тіл, Джаханбахш — Бакамбу

Поточна форма