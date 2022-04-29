Лига конференций

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій.

У першому півфінальному матчі Ліги конференцій Лестеру вдалося уникнути поразки від Роми.

Мінімально поступаючись у рахунку через гол Пеллегріні, "лисам" вдалося повернути паритет на табло у другому таймі, коли Манчіні зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Барнса.

Огляд матчу:



Лестер — Рома 1:1

Голи: Манчіні, 67 (авт.) — Пеллегріні, 15

Лестер: Шмейхель — Кастань (Джастін, 21), Еванс, Фофана, Рікарду Перейра — Дьюзбері-Холл, Тілеманс, Меддісон — Олбрайтон (Барнс, 62), Лукман (Перес, 82), Варді (Іхеаначо, 62)

Рома: Патрісіу — Рожер, Смоллінг, Манчіні — Залевскі (Вінья, 82), Пеллегріні (Афена-Ньян, 85), Крістанте, Мхітарян (Верету, 57), Карсдорп — Дзаньоло (Олівейра, 69), Абрахам

Попередження: Абрахам, Дьюзбері-Холл, Варді, Дзаньоло