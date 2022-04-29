Лига конференций

Керманич Лестера висловив про нічию з Ромою у півфіналі Ліги конференцій.

У першому півфінальному матчі Ліги конференцій Лестеру вдалося уникнути поразки від Роми (1:1).

Головний тренер англійського клубу Брендан Роджерс поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Я думаю, що ми грали дуже добре. Ми дійсно домінували в грі. Так, у них є небезпечні гравці, але я дуже задоволений грою. Ви виходите в півфінал і хочете добре розпочати, привнесіть свій темп та інтенсивність у гру. Єдине, чого не вистачало, це більш якісної гри в останній третині".

"Ми справді підготувалися до цього матчу і добре розкривали вільний простір. Деякі з наших ігрових і технічних здібностей у грі були чудовими, включаючи останній пас та комбіновану гру", — цитує слова Роджерса офіційний сайт УЄФА.

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