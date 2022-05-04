Лига конференций

Наставник Роми висловився напрередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій.

В матчі-віподвіді за право грати у фіналі Ліги конференцій зустрінуться Рома та Лестер.

Головний тренер римлян Жозе Моуріньо висловився напередодні зустрічі, звернувшись також і до фанатів команди.

"Я звертаюсь до наших фанатів: не треба бути статистами на стадіоні, ви повинні бути так само як і ми гравцями. Разом ми зможемо дістатись фіналу.

Перед кожним майбутнім матчем мої думки про одне й те саме — перемогу. Лестер повний на талановитих футболістів. Окрім того, ми витратили набагато більше сил в Серії А, ніж вони в Прем'єр-Лізі. Тим не менш, Рома налаштована лише на перемогу", — заявив португальский фахівець.

Відзначимо, що матч Рома — Лестер відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.