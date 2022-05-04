Наставник Роми висловився напрередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій.
жозе моуріньо, getty images
04 травня 2022, 19:34
В матчі-віподвіді за право грати у фіналі Ліги конференцій зустрінуться Рома та Лестер.
Головний тренер римлян Жозе Моуріньо висловився напередодні зустрічі, звернувшись також і до фанатів команди.
"Я звертаюсь до наших фанатів: не треба бути статистами на стадіоні, ви повинні бути так само як і ми гравцями. Разом ми зможемо дістатись фіналу.
Перед кожним майбутнім матчем мої думки про одне й те саме — перемогу. Лестер повний на талановитих футболістів. Окрім того, ми витратили набагато більше сил в Серії А, ніж вони в Прем'єр-Лізі. Тим не менш, Рома налаштована лише на перемогу", — заявив португальский фахівець.
Відзначимо, що матч Рома — Лестер відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.