Football.ua представляє анонс поєдинків плей-офф третього за значимістю європейського кубка.
Сьогодні, 5 травня, відбудуться півфінальні поєдинки поточного розіграшу Ліги конференцій УЄФА.
Рома — Лестер
Четвер, 5 травня, 22:00. Стадіо Олімпіко, Рим. Головний арбітр — Срдан Йовановіч (Сербія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.
Саме цей поєдинок гідний фіналу Ліги конференцій. Але, на жаль, лише одна команда пройде у фінал, де буде змагатися за право стати першим в історії тріумфатором змагання. Перший поєдинок, який закінчився з рахунком 1:1, показує, що зустрічаються дві рівні за силою команди.
На шляху до півфіналу Рома пройшла головну сенсацію цього розіграшу ЛК — норвезький Буде-Глімт. До цього команда під керівництвом Жозе Моуріньо здолала нідерландський Вітесс. Перемога над Лестером піднесе моральний стан гравців. Рома давно не вигравала єврокубків, і навіть трофей Ліги конференцій для Роми сьогодення дуже важливий.
Лестер також мріє здобути велику перемогу у єврокубках. І, незважаючи на той факт, що колектив з Англії починав свої виступи у Лізі Європи, для них трофей Ліги конференцій буде найкращим подарунком на кінець сезону-2021/22. Шанси команд достатньо рівні і складно сказати, хто саме пройде у фінал.
Орієнтовні склади
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Олівейра, Залевські — Пеллегріні, Дзаньоло — Абрахам
Лестер: Шмейхель — Рікарду Перейра, Фофана, Еванс, Кастань — Менді, Тілеманс, Томас — Барнс, Варді, Олбрайтон
Не зіграють: Мхітарян — Бертранд, Ндіді
Під питанням: Дьюсбері-Холл, Меддісон.
прогноз 1:1
Марсель — Феєноорд
Четвер, 5 травня, 22:00. Велодром (Марсель). Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.
Неймовірну гру за кількістю гольових моментів продемонстрували обидві команди. Футбол був якісний та цікавий. Нагадаємо, що перший матч закінчився з рахунком 3:2 на користь Феєноорда.
Марсель до матчу проти Феєноорда пройшов швейцарський Базель а після вибив з турніру ПАОК. У команди хороші результати у французькій Лізі 1, але давно не було успіхів на євроарені. Ще з 1993 року, коли команда виграла Лігу чемпіонів. Є у команди слабкі місця — це захист. Це побачили всі у першій грі, а 37-річний топ-кіпер Стів Манданда вже не рятує так, як це було раніше. Незважаючи на усі негативні моменти, є й позитив — це сильна група атаки. Бакамбу — Пайє — Дьєнг виглядають дуже сильно.
Те, що дійсно може покращити настрій фанатам та усім членам Феєноорда — це вихід у фінал Ліги конференцій. Не можна назвати сезон у чемпіонаті Нідерландів таким уж невдалим, але вболівальники розраховували на більше, ніж 3 місце. Останнім часом команда демонструє чудові результати — 5 перемог в усіх змаганнях, і є невеликим, але фаворитом другої зустрічі проти Марселя. Щодо виступів команди у цьому розіграші ЛК, то до Марселя вони пройшли празьку Славію та Партизан.
Орієнтовні склади
Марсель: Манданда — Лірола, Саліба, Чалета-Цар, Перес — Гендузі, Камара, Жерсон — Ундер, Мілік, Пайє
Феєнорд: Марсіано — Гертрейда, Траунер, Педерсен, Маласіа — Еурсненс, Нелсон, Лінссен, Кекчю — Сіністерра, Дессерс
Не зіграють: Балерді, Де Ла Фуенте - Бейлов.
прогноз 1:0