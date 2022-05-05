Лига конференций

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-офф третього за значимістю європейського кубка.

Сьогодні, 5 травня, відбудуться півфінальні поєдинки поточного розіграшу Ліги конференцій УЄФА.

Рома — Лестер

Четвер, 5 травня, 22:00. Стадіо Олімпіко, Рим. Головний арбітр — Срдан Йовановіч (Сербія). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Саме цей поєдинок гідний фіналу Ліги конференцій. Але, на жаль, лише одна команда пройде у фінал, де буде змагатися за право стати першим в історії тріумфатором змагання. Перший поєдинок, який закінчився з рахунком 1:1, показує, що зустрічаються дві рівні за силою команди.

На шляху до півфіналу Рома пройшла головну сенсацію цього розіграшу ЛК — норвезький Буде-Глімт. До цього команда під керівництвом Жозе Моуріньо здолала нідерландський Вітесс. Перемога над Лестером піднесе моральний стан гравців. Рома давно не вигравала єврокубків, і навіть трофей Ліги конференцій для Роми сьогодення дуже важливий.

Лестер також мріє здобути велику перемогу у єврокубках. І, незважаючи на той факт, що колектив з Англії починав свої виступи у Лізі Європи, для них трофей Ліги конференцій буде найкращим подарунком на кінець сезону-2021/22. Шанси команд достатньо рівні і складно сказати, хто саме пройде у фінал.

Орієнтовні склади

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Крістанте, Олівейра, Залевські — Пеллегріні, Дзаньоло — Абрахам

Лестер: Шмейхель — Рікарду Перейра, Фофана, Еванс, Кастань — Менді, Тілеманс, Томас — Барнс, Варді, Олбрайтон

Не зіграють: Мхітарян — Бертранд, Ндіді

Під питанням: Дьюсбері-Холл, Меддісон.

прогноз 1:1