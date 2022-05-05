Лига конференций

Керманич Роми прокоментував прийдешній матч проти Лестера.

У першій грі півфіналу Ліги конференцій УЄФА італійська Рома та англійський Лестер розписали мирову з рахунком 1:1, тому саме на полі Стадіо Олімпіко будуть з’ясовувати поміж собою ім’я володаря однієї з путівок до фіналу.

Ліга конференцій. Анонс матчів-відповідей 1/2 фіналу

"Я завжди говорю, що є лише один матч, який я ще не виграв, — наступний. Я завжди хочу вигравати тільки наступні матчі. Якщо таким буде півфінал, ба більше — півфінал, який дає вам право грати в майбутньому в фіналі. Звісно, якщо вас не звільнять до цього фіналу.

Звичайно, гра проти Лестеру — це не просто наступний матч, це особливий матч, і, звичайно, ми хочемо виграти турнір.

Суперників очолює Брендан Роджерс, тому їхні успіхи мене не дивують. Люди чомусь забувають, чого він свого часу досяг із Ліверпулем, маючи при цьому значно менше ресурсів, аніж у Ліверпуля є зараз.

Він створив дивовижну історію, а потім зробив це також і у Шотландії з Селтіком. Про це люди також забувають, тому не зосереджуються на шотландській Прем’єр-лізі. Він вже виграв Кубок Англії з Лестером і, навіть, Суперкубок Англії. Клуб має стабільність, збалансований склад. Судячи з цього, я можу зробити висновок, що вони підходять один одному", — заявив португальський фахівець.

Нагадаємо, що матч Рома — Лестер відбудеться 5 травня, о 22:00 за київським часом.