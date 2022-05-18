Лига конференций

Функціонер розповів про перший розіграш змагання.

Президент УЄФА Олександер Чеферін прокоментував перший розіграш Ліги конференцій в історії.

"Коли ми запропонували ідею створити Лігу Конференцій, багато хто дуже скептично віднісся до неї. Але все вийшло дуже нормально.

Після того, як Рома вийшла у фінал, я отримав повідомлення від Жозе Моуріньо. Він був у захваті від Ліги конференцій.

Я ніколи не отримував так багато сердечок в смс, навіть від дівчат", — розповів Чеферін.

Нагадаємо, що фінал Ліги конференцій між Ромою та Феєнордом відбудеться в середу, 25 травня. Початок гри — о 22:00 за київським часом.