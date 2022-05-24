Лига конференций

Португальський тренер — про майбутній фінал.

У рамках фінального матчу Ліги конференцій сезону-2021/22 італійська Рома зіграє проти нідерландського Феєнорда.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньйо дав коментар перед матчем.

"Ми на завершальному етапі шляху, це кінець сезону. Ми зіграли "фінал" у вихідні, гарантувавши собі місце у Лізі Європи наступного сезону. Ми увійшли в історію, діставшись єврофіналу, але тепер маємо написати нову історію і виграти його.

Ми зберегли ентузіазм, не переборщуючи з ним та утримуючи фокус. Гравці сконцентровані, вони мають вірний настрій і вони відчувають радість від участі в такому матчі. Все треба оцінювати як частину процесу. Завтрашній матч – справа гравців, тренери тут дивляться збоку. Тренерську роботу закінчено. Це останній матч сезону.

Це – фінал. Нічого іншого в голові до завтрашнього дня в мене не буде. Цей фінал для мене наче перший. Ніщо у цьому плані не змінилося. Якщо ми переможемо, то я стану першим, хто виграє усі європейські трофеї. Але це лише в тому випадку, якщо ми переможемо.

Історія про Особливе – це з минулого. Тоді був ще початок моєї кар'єри. Коли стаєш старшим і стабільнішим, то більше думаєш про інших і менше про себе. Я не вірю у магію. Коли підходиш до фіналу за підсумками сезону, вся робота вже зроблена. Настає момент проявити себе команді, а чи не окремим індивідуальностям.

Не вірю в чарівні зілля та заклинання. Ніщо додаткове тут не зробиш, треба просто бути командою, усвідомлюючи свої сильні якості та межі можливостей", — наводить слова португальця офіційний сайт УЄФА.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Рома — Феєнорд.