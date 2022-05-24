Аргентинський футболіст має можливість поповнити склад римського колективу.
ПАУЛО ДІБАЛА, GETTY IMAGES
24 травня 2022, 13:58
Рома долучилася до боротьби за Пауло Дібала, повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.
За його інформацією, римляни активно включилися у боротьбу за 28-річного футболіста.
30 червня Дібала офіційно стане вільним агентом і вже зараз розглядає всі можливі пропозиції.
При цьому представник Пауло також веде переговори з Інтером, а "нерадзурі" вважаються фаворитом на його підписання.
У поточному сезоні Дібала провів 20 матчів у Серії А: на його рахунку 10 голів та 5 результативних передач.