Италия

Аргентинський футболіст має можливість поповнити склад римського колективу.

Рома долучилася до боротьби за Пауло Дібала, повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло.

За його інформацією, римляни активно включилися у боротьбу за 28-річного футболіста.

30 червня Дібала офіційно стане вільним агентом і вже зараз розглядає всі можливі пропозиції.

При цьому представник Пауло також веде переговори з Інтером, а "нерадзурі" вважаються фаворитом на його підписання.

У поточному сезоні Дібала провів 20 матчів у Серії А: на його рахунку 10 голів та 5 результативних передач.