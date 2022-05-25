Лига конференций

Керманич Роми висловився про майбутній фінальний матч ЛК проти Феєнорда.

У фіналі першого в історії розграшу Ліги конференцій на нас чекає поєдинок між італійською Ромою та нідерландським Феєнордом.

Головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо поділився очікуваннями від цього протистояння.

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"Ми досягли кінця подорожі у цьому сезоні: перший фінал у чемпіонаті дав нам те, що ми заслужили, – Ліга Європи була нашою ціллю. Цей фінал не написав історію, але завершив роботу у сезоні.

Фінал Ліги конференцій, з іншого боку, – це історія, Рома повертається сюди після багатьох років: коли ви виходите сюди, то маєте зробити все, щоб написати історію", — цитує слова Моуріньо Goal.

Нагадаємо, матч Рома — Феєнорд відбудеться сьогодні, 25 травня, о 22:00. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.