Лига конференций

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють римська Рома та ротердамський Феєнорд.

Римська Рома та нідерландський Феєнорд у албанській Тирані розіграють поміж собою головний трофей першого в історії розіграшу Ліги конференцій УЄФА.

Жозе Моуріньо, у порівнянні з перемогою над англійським Лестером (1:0), вирішив використати з перших хвилин Мхітаряна в центральній лінії.

Арен Слот, після нічиєї зі французьким Марселем (0:0), зіграє з Бейловом у воротах.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Мхітарян, Крістанте, Залевські — Дзаньоло, Лор. Пеллегріні — Абрахам.

Запасні: Фусато, Вінья, Перес, Шомуродов, Мейтленд-Найлз, Верету, Кумбулла, Олівейра, Спінаццола, Бове, Афена-Гьян, Ель Шаараві.



Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Траунер, Сенези, Маласіа — Еуснес, Кьокчу — Нельсон, Тіль, Сіністерра — Дессерс.