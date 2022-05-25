Римська Рома та нідерландський Феєнорд у албанській Тирані розіграють поміж собою головний трофей першого в історії розіграшу Ліги конференцій УЄФА.

Жозе Моуріньо, у порівнянні з перемогою над англійським Лестером (1:0), вирішив використати з перших хвилин Мхітаряна в центральній лінії.

Арен Слот, після нічиєї зі французьким Марселем (0:0), зіграє з Бейловом у воротах.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Мхітарян, Крістанте, Залевські — Дзаньоло, Лор. Пеллегріні — Абрахам.

Запасні: Фусато, Вінья, Перес, Шомуродов, Мейтленд-Найлз, Верету, Кумбулла, Олівейра, Спінаццола, Бове, Афена-Гьян, Ель Шаараві.

Феєнорд: Бейлов — Гертрейда, Траунер, Сенези, Маласіа — Еуснес, Кьокчу — Нельсон, Тіль, Сіністерра — Дессерс.

Запасні: Кожокару, Марсіано, Янсен, Педерсен, Й. Гендрікс, Джаханбакш, Лінссен, Сандлер, Волемарк, Р. Гендрікс, Тоорнстра, Галл.

Гра Рома — Феєнорд почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.