Лига конференций

Футболіст розповів про майбутню гру.

Воротар Роми Руй Патрісіу прокоментував майбутній матч фіналу Ліги конференцій проти Феєнорда.

"Фейєнорд — добре організована команда. Там багато хороших гравців, здатних вирішити результат матчу. У ході підготовки ми вивчили сильні та слабкі сторони цих гравців та намагатимемося ними скористатися.

На нас чекає чудовий фінал. Знаємо, що граємо з класною командою, яка також провела чудовий сезон, але намагатимемося зробити все можливе, щоб перемогти. Ми маємо старанно працювати, щоб зіграти на максимумі. І ми намагаємось робити це щодня".

"Це мій перший єврокубковий фінал. Це безперечно те, чим можна пишатися, тому що фінали, особливо єврокубкові, завжди були однією з моїх головних цілей. Ми з початку сезону ставили собі таку мету. Беручи участь у турнірі, ми повинні робити все можливе, щоб виграти його незалежно від його значення.

Ми вийшли у єврокубковий фінал. Це дуже добре, мрія кожного гравця. Але наступного року нам доведеться боротися за нові трофеї. Це те, що рухає нами, і це те, що має статися. Ми граємо на найвищому рівні в клубі, який має всі умови для боротьби за титули І трофеї мають стати нашою повсякденною метою. Ми завжди повинні працювати на межі своїх можливостей, щоб виборювати титули".

Також футболіст розповів про свою роботу з Жозе Моуріньо та значення титулу для Роми.

"Чи вважаю я Жозе Моурінью, як і раніше, найкращим тренером у світі? Я тільки утвердився у своїй думці з цього приводу. Це був дивовижний рік щодо навчання. Було чудово працювати з Моурінью. Безперечно, все, що ми робимо і за що боремося, спрямоване на перемогу, тому нам і вдалося вийти у фінал. Я вперше у фіналі на клубному рівні. Дуже це радий і хочу продовжувати вчитися в нього.

Я був його першим придбанням, але коли прийшов сюди, вже знав, що робитиму і як робитиму це — викладатися на повну, як я завжди робив у клубах, за які грав. Я ніколи цього не зраджу, продовжуватиму працювати щосили і робити все можливе для команди. Це мій обов'язок. Я професійний футболіст, тому завжди маю викладатися на сто відсотків.

Думаю, титул дає для Роми додаткову мотивацію, але водночас зростає й відповідальність, бо ми граємо за клуб, який має перемагати. Ми повинні зіграти на максимумі, маємо боротися за наш клуб та вболівальників. Ми повинні тримати це в умі. Кожен гравець розуміє всю відповідальність. Кожен знає, що робити, адже ми – професіонали. Знаємо, що цей трофей дуже важливий для клубу і для вболівальників, і робитимемо все можливе, щоб завоювати цей трофей, тому що ми його заслуговуємо", — розповів португалець.