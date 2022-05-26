Лига конференций

Аналітики порталу вибрали MVP матчу.

Завершився фінальний поєдинок Ліги конференцій сезону-2021/22, у якому Рома здолала Феєнорд із рахунком 1:0.

Єдиним забитим м'ячом у цій зустрічі відзначився хавбек "вовків" Ніколо Дзаньоло у першій половині матчу.

Аналітики з порталу SofaScore оцінили дії футболістів. Найкращим став Джанлука Манчіні. Його гру оцінили у 8,1. Таку ж саму оцінку отримав і страж воріт команди Жозе Моуріньо Руй Патрісіо, який здійснив кілька якісних сейвів.

Відзначимо, що деякі гравці нідерландського клубу також виглядали пристойно. Високі оцінки отримали Маркос Сенесі (7,8), Тайрел Маласія (7,6) та інші.

Нагадаємо, що для Роми цей єврокубковий трофей став першим в історії.