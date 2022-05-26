Лига конференций

Захисник Роми прокоментував перемогу команди в Лізі конференцій.

Рома здобула свій перший єврокубок, перегравши в фіналі Ліги конференцій Фейєнорд із рахунком 1:0.

Захисник команди Кріс Смоллінг прокоментував результат, відзначивши важливість перемогу для фанатів римлян.

"Ми розуміли, наскільки цей трофей важливий для кожного фаната команди. Ви бачили, що ми намагались триматись до останнього і зробили це. Дійсно, ми розташувались дещо глибше в обороні, але це принесло результат.

Рома дуже давно не вигравала трофеїв. Було дуже приємно бачити обличча вболівальників — він для них має дуже велику ціну", — цітує футболіста офіційний сайт УЄФА.

ВІдзначимо, що на Football.ua є відео голу та огляд матчу Рома — Фейєнорд.