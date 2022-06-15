Лига конференций

Ворсклі дістався АІК в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій

Визначився перший суперник полтавців на шляху до групового етапу Ліги конференцій.

ворскла полтава

Полтавська Ворскла дізналась суперника у другому кваліфікаційному етапі Ліги конференцій. Ним став шведський АІК. Стокгольмський клуб наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці національної першості. Матчі відбудуться 21 та 28 липня. Відзначимо, що із третього кваліфікаційного раунду в турнірі стартує і луганська Зоря. Раніше свого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів дізналось Динамо.