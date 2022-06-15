Полтавська Ворскла дізналась суперника у другому кваліфікаційному етапі Ліги конференцій.

Ним став шведський АІК. Стокгольмський клуб наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці національної першості.

Матчі відбудуться 21 та 28 липня.

Відзначимо, що із третього кваліфікаційного раунду в турнірі стартує і луганська Зоря.

Раніше свого суперника у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів дізналось Динамо.