Лига конференций

Міжнародні органи продовжують призначати покарання навіть після закінчення сезону.

Тріумфальний виступ італійської Роми в Лізі конференцій УЄФА, який завершився здобутим першим в історії трофеєм цього турніру в протистоянні проти нідерландського Феєнорда, продовжує своїми наслідками наздоганяти команду Жозе Моуріньо.

Окрім гарантованого місця на груповому етапі Ліги Європи на наступний сезон, яке "вовки" й без того здобули за результатами власних виступів у Серії A, Рома ще й отримала неприємний подарунок під час літньої відпустки.

Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув епізоди неналежної поведінки фанатів "джаллороссі" та англійського Лестера під час матчу-відповіді півфінального раунду (1:0), призначивши відчутні фінансові санкції.

Рома зрештою отримала 20 тис. євро штрафу за жбурляння її фанатами сторонніх предметів із трибун, 18 тис. євро призначили за запалювання піротехнічних засобів, а ще 8 тис. євро клуб виплатить за блокування евакуаційних виходів.

Лестер зі свого боку отримав покарання у вигляді тих самих 20 тис. євро за жбурляння сторонніх предметів, а от фаєр-шоу від "лис" оцінили скромніше — усього 4 тис. євро.

Додамо, що окрім цього розслідування Рома також перебуває під слідством за некоректну поведінку її гравців під час святкування перемоги в турнірі на автобусі з відкритим дахом.