Ліга конференцій

Керманич Ворскли залишив коментар перед першою грою проти АІК.

Полтавська Ворскла посилено готується до старту нового сезону у вигляді протистояння в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА проти шведського АІК.

Напередодні першої частини двобою головний тренер "зелено-білих" Віктор Скрипник прокоментував стан справ у власному колективі.

"Перші враження від роботи з Ворсклою? Та що сказати? Менше місяця ми працюємо разом із хлопцями.

Я задоволений тим, що в них палають очі під час роботи. Якби цього не було, то будь-який тренер у світі тут не допоміг би. Я відчуваю хлопців, і вони охоче сприймають те, що ми з асистентами намагаємось їм донести.

До речі, це буде наша перша за сім місяців офіційна гра. Самі розумієте — подія надважлива та відповідальна.

За час своєї тренерської кар’єри я ще жодного тренера не чув, який би розповідав про тактику своєї команди, тим більше, перед грою. Точно можу сказати, що це буде матч 11 на 11 і розпочнеться він за рахунку 0:0.

Заради підготовки до цієї гри ми в перший день липня виїхали до Польщі. Три тижні ми знайомилися в спільній роботі з командою. Провели три товариських зустрічі, особливо не добираючи суперників.

Тренер не може цілком бути задоволеним своїми підопічними. Я знаю, що ці два матчі з АІК зроблять нас сильнішими.

У суперників тактика 4-4-2 та 4-3-3 — це те, що було в останніх кількох іграх. Є швидкі флангові виконавці, потужні нападники. АІК вміло використовує стандарти. Наприклад, той же аут закидають прямо до штрафного майданчика. Ми звертаємо увагу на багато нюансів. Буде цікаво себе проявити на тлі такого організованого колективу.

Зрештою, я дуже задоволений і гордий з того, що зараз маю нагоду працювати на благо рідної країни і під її прапором. Ось що на першому місці для мене зараз!", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що матч Ворскла — АІК відбудеться 21 липня, о 20:00 за київським часом.