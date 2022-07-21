Ліга конференцій

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу полтавців.

Полтавська Ворскла в рамках першого поєдинку другого раунду кваліфікації на шляху до групового етапу Ліги конференцій УЄФА зіграє проти шведського АІК.

Через черговий виток агресії проти України свій номінально домашній поєдинок "зелено-білі" гратимуть на полі суперників, стадіоні Теле2 Арена в місті Стокгольм.

Команда на чолі з Віктором Скрипником ще не проводила жодного офіційного матчу, тоді як у суперників у самому розпалі перебуває національна першість.

Онлайн-трансляція матчу

На цій сторінці буде доступна текстова трансляція матчу Ворскла — АІК. Старт 21 липня о 20:00 за київським часом.

Також варто нагадати, що після завершення поєдинку Ворскла — АІК на нашому сайті буде доступне відео найкращих моментів протистояння.

Ворскла змогла дозволити собі певні вхідні трансфери, підписавши двох бразильців та повернувши до України нападника Дениса Олійника, тоді як АІК посилився двома гравцями африканського походження і навіть встиг евакуювати з держави-окупанта захисника Акселя Бьорнстрьома.