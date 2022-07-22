Ліга конференцій

Українець відзначився голом у матчі Ліги конференцій.

Польський Ракув у рамках поєдинку кваліфікації Ліги конференцій грав на своєму полі проти Астани з Казахстану і здобув перемогу з рахунком 5:0.

Один із голів на свій рахунок записав український півзахисник Владислав Кочергін – він відзначився на 77 хвилині, а з'явився на полі після перерви.

Зазначимо, що Владислав Кочергін перебрався до польської команди після початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що раніше Кочергін виграв перший трофей на клубному рівні — Кубок Польщі з Ракувом.