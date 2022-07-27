Ліга конференцій

Football.ua представляє до вашої уваги анонс матчу, який пройде в рамках відбору до групового етапу Ліги конференцій.

Полтавська Ворскла відверто здивувала під час першого протистояння проти шведського АІК, яке для неї відбувалось на тлі тривалого відтинку часу без офіційних матчів, проте ще не встигла остаточно вирішити питання своєї участі в наступному раунді кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

АІК (ШВЕЦІЯ) — ВОРСКЛА (УКРАЇНА)

СЕРЕДА, 27 ЛИПНЯ, 20:00. ФРЕНДС АРЕНА, СОЛЬНА (ШВЕЦІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТЕЙ МІЛОВАНОВИЧ (БЕЛГРАД, СЕРБІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE-КАНАЛІ ВОРСКЛИ та ESPRESO.TV

Віктор Скрипник під час поточного трансферного вікна змінив місце роботи на посаду головного тренера полтавської Ворскли, завершивши таким чином період плідної співпраці з луганською Зорею. Для українського фахівця турнір під назвою Ліга конференцій УЄФА вже не є незнайомим змаганням, бо під час першого в історії його розіграшу його Зоря на груповому етапі протистояла неабикому, а майбутньому переможцю — італійській Ромі. Навряд чи в луганчан, чи у власне тодішнього керманича Зорі залишились приємні спогади про ті виступи, тому вже на чолі Ворскли Скрипника хоче кинути черговий виклик у своїй кар’єрі.

Однак шведський АІК уже під час першої дуелі прозоро натякнув на те, що легкої прогулянки мальовничою скандинавською країною у Ворскли не буде. "Зелено-білі" мали лише символічну підтримку під час першої гри, яку вони проводили фактично в гостьових умовах, проте безпосередньо на полі ігрові кондиції "зелено-білих" були приблизно на одному рівні з суперниками. І це при цьому, що місцевий чемпіонат знаходиться в самому розпалі, а в Україні справи не до футболу через зрозумілі причини.

Потужні контратаки, загрозливі дальні удари, активна гра флангами — Скрипник ще під час підготовки першої гри вказував на сильні сторони суперників, проте свої голи Ворскла отримала саме через вплив вищезгаданих компонентів. Інша справа, що завдяки швидкому голу полтавчанам удалось нав’язати суперникам власний сценарій, що також конче необхідно буде зробити під час матчу-відповіді. Перемога з рахунком 3:2 — крок, безперечно, дуже важливий, проте нічого не гарантує відсутність помилок у другій грі.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Бартоша Гжеляка. Так, на перемогу АІКу пропонується коефіцієнт 1,58, тоді як потенційний успіх Ворскли оцінюється показником 4,82. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,82.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АІК: Нордфельдт — Люстіг, Мілошевич, Папаяннопулос, Отьєно — Гуссейн, Стефанеллі, Ларссон — Ельбузеді, Гвідетті, Бьорнстрьом.

Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Яворський, Бацула — Козиренко, В. Тілль, Пуцлін, Олійник — Марлісон, Степанюк.

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КОМЕНТАР ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Бацула, захисник Ворскли:

"Ця дуель складається з двох ігор, перша була на нашу користь. Буде інший стадіон, у них буде більша підтримка.

Ми готуємось. Готові до будь-якого сценарію подій на полі. Тренери зроблять аналіз попереднього матчу, подивимося на наші помилки, на гарні дії. Від цього будемо відштовхуватися".

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