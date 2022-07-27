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АІК — Ворскла 2:0

Голи: Мендес, 45+3, Бйонстрьом, 108

АІК: Нордфельдт — Мендес (Рінг, 103), Коллінз (Сісей, 106), Папаяннопулос, Оума — Аярі (Абдірахман, 78), Хуссейн, Ларссон, Бйонстрьом — Гвідетті (Бауї, 106), Стефанеллі (Кімпіока, 103).

Ворскла: Різник — Бацула, Зайков (Челядін, 30), Яворський, Пердута — Тіль (Феліпе, 74), Олійник (Кулаковський, 95), Пуцлін, Козиренко — Степанюк, Марлісон (Кравчук, 74).

Попередження: Отьєно — Тіль, Феліпе, Бацула, Різник, Яворський, 