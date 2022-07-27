Ліга конференцій

Режисери трансляції не показали якісного повтору, щоб переконатися в легітимності забитого м'яча, який став вирішальним у протистоянні.

У рамках відбору до групового етапу Ліги конференцій полтавська Ворскла вирушила в гості до шведського АІК, де результат протистояння визначали овертайми.

Мінімально поступившись в основний час, підопічні Віктора Скрипника пропустили на 107-й хвилині дуже спірний гол.

Здавалося, що воротар Ворскли Дмитро Різник здійснив успішний сейв і витягнув м'яч із лінії воріт, проте через деякий час сербський арбітр Міланович зафіксував гол, а потім "нагородив" українського голкіпера жовтою карткою за суперечки.

Саме цей спірний м'яч став вирішальним у цьому протистоянні та коштував Ворсклі подальшої боротьби за груповий етап Ліги конференцій. Слід відзначити, що режисери трансляції не показали такого повтору, щоб переконатися на 100% в легітимності забитого м'яча, який став вирішальним у протистоянні

Відео голу:

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