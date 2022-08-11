Ліга конференцій

Колектив Патріка ван Леувена не впорався з суперником, який вчасно замінив тренера.

Уже тиждень устиг минути з часу першого матчу третього раунду кваліфікації Ліги конференції УЄФА між луганською Зорею та румунською Університатею, а позитивне враження від першої наочної зустрічі з колективом Патріка ван Леувена в 2022 році ще досі не встигло нас полишити.

І річ не тільки в тім, що українському колективу вдалось із першої спроби здобути перспективний результат із точки зору подальшого просування відбором, а більше в якості гри, яку продемонструвала команда під керівництвом нового керманича на тлі тривалої павзи без повноцінної гуртової роботи.

За один календарний тиждень навряд чи можна перебудувати команду на геть новий лад, і тим паче це буде важче зробити за чотири дні, які отримав у своє розпорядження Мірел Редой — новий головний тренер Університаті, якого в терміновому порядку запросили для подолання кризи, до якої призвели методи роботи з футболістами його попередника Ласло Балінта. І хто ж міг у той момент знати, що така різка зміна на тренерському містку за кілька діб до надважливої зустрічі може мати настільки великий вплив на наших суперників.

Зоря не витримала тиску домашнього колективу та місцевих трибун, і вже на п’ятій хвилині пропустила вперше. Господарі створили чимало можливостей вразити ворота Мацапури вже на початку зустрічі, але схилити шалі терезів на власну користь змогли лишень за рахунок вдалої подачі з кутового на лівому фланзі у виконанні Баярама, яку пострілом головою завершив захисник Рауль Сліва.

Команда ван Леувена не встигла увійти до гри вчасно, тож була вимушена робити це вже за геть несприятливих умов. Тиск збоку Університаті був значним, проте потрохи починав спадати вже перед серединою першого тайму, коли Зоря стала робити перші спроби проводити власні наступи. Українському клубу доволі довго не вдавалось розігнатись в атаках належним чином, проте луганчани бодай зуміли дати перепочити Мацапурі від постійної роботи на перехопленні чужих подач, що вже можна було вважати певним успіхом.

Можливо, у планах Зорі була демонстрація власної спроможності атакувати вже поперерві, але й тут суперники встигли провести результативні наступи раніше, фактично позбавивши українського вболівальника сподівань на успіх. Захист команди ван Леувена помилявся дуже багато, тож Баяраму ніхто не заважав покласти симпатичний удар злету з центру штрафного на 53 хвилині, а ще через три оберти секундної стрілки потому Банку встановив остаточний рахунок на табло. Також за підсумком удалої гри на відскоку.

Після цього гості не мали особливої потреби кудись квапитись на чужу половину поля заради того, аби відігратись. Зорі так і не вдалось підняти швидкості власного контролю м’яча, а спроби постійно виконувати подачі з флангів наосліп десь під завісу гри почали до певної міри набридати. Шкода, що саме в цей час у луганців почало вдаватись завершувати власні намагання бодай щось створити в атаці, але голкіпера Лазара вони так і не потурбували.

Таким чином, до раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференції УЄФА від звітної пари команд потрапила румунська Університатя. Для луганської Зорі єврокубковий шлях цього сезону добіг кінця.— Зоря 3:0 (перший матч – 0:1)Сілва, 5, Баярам, 53, Банку, 56Лазар — Скречу, Папп, Сілва — Ханка (Ветежелу, 72), Крецу (Кепецине, 66), Матей, Банку — Баярам (Рогулич, 74) — Колич (Маркович, 65), Іван (Рівалдіньйо, 90+2).Мацапура — Данченко (Алефіренко, 89), Батагов, Імереков, Батагов, Вантух (Сміян, 29) — Чурко, Назарина, Булеца — Крістіан, Нагнойний (Мишньов, 58), Кабаєв (Безбородько, 59).Попередження: Іван, Колич, Сілва, Матей, Скречу — Булеца