Ліга конференцій

Сьогодні відбувся один матч раунду плей-офф Ліги конференцій.

Сьогодні, 17 серпня, пройшов стартовий матч раунду плей-офф Ліги конференцій. У цьому протистоянні шведський Юргорден впевнено обіграв кіпрський АПОЕЛ із рахунком 3:0.

У складі переможців голами відзначилися Едвардсен, Екдаль та Вікхейм.

Також зазначимо, що у матчі було два вилучення — спершу господарі залишилися у меншості після видалення Шуллера на 71 хвилині, а потім у компенсований час у гостей червону картку отримав Креспо.

Зазначимо, що це остання стадія перед груповим етапом. Переможець пари пройде в груповий етап Ліги конференцій, а той, хто програє, залишиться без єврокубків.

Юргорден — АПОЕЛ 3:0

Голи: Едвардсен, 9, Екдаль, 54, Вікхейм, 65.