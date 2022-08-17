Ліга конференцій

Закінчилась єдина гра дня у змаганні.

У рамках першого туру плей-оф раунду Ліги конференцій швецький Юргорден вдома без труднощів здолав кіпрський АПОЕЛ.

У першому таймі був забитий лише один гол. Радетінац віддав пас на Едвардсена, який переграв воротаря гостей Белеца.

У другому таймі господарі забили ще два голи. Спочатку, на 54 хвилині, відзначився Екдаль, а за 11 хвилин гол на свій рахунок записав Вікхейм.

Останні 30 хвилин були спекотними. На 71 червону картку отримав Шуллер з Юргордену, а перед фінальним свистком арбітр вилучив Креспо в гостей.

Юргорден - АПОЕЛ 3:0

Голи: Едвардсен, 9, Екдаль, 54, Вікхейм, 65