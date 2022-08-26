У Стамбулі завершилося жеребкування групового етапу Ліги конференцій УЄФА-2021/22. У такий спосіб сформувалися всі групи.
Група А
Башакшехір (Туреччина)
Фіорентина (Італія)
Гартс (Шотландія)
РФШ (Латвія)
Група В
Вест Гем (Англія)
Стяуа (Румунія)
Андерлехт (Бельгія)
Сількеборг (Данія)
Група С
Вільярреал (Іспанія)
Хапоель Беер-Шева (Ізраїль)
Аустрія Відень (Австрія)
Лех Познань (Польща)
Група D
Партизан (Сербія)
Кельн (Німеччина)
Ніцца (Франція)
Словацко (Чехія)
Група E
АЗ (Голландія)
Аполлон (Кіпр)
Вадуц (Ліхтенштейн)
ДНІПРО-1 (УКРАЇНА)
Група F
Гент (Бельгія)
Мольде (Норвегія)
Шемрок Роверс (Ірландія)
Юргорден (Швеція)
Група G
Славія (Чехія)
ЧФР Клуж (Румунія)
Сівасспор (Туреччина)
Балкані (Косово)
Група H
Базель (Швейцарія)
Слован Братислава (Словаччина)
Жальгіріс (Литва)
Пюнік (Вірменія)
Коли відбудуться поєдинки?
Тур 1: 8 вересня
Тур 2: 15 вересня
Тур 3: 6 жовтня
Тур 4: 13 жовтня
Тур 5: 27 жовтня
Тур 6: 3 листопада
Жеребкування стикових поєдинків у плей-оф: 7 листопада.