Ліга конференцій

Анонсуємо перший в історії матч команди у новому єврокубку.

Анонсуємо перший в історії матч команди у новому єврокубку.

Дніпро-1 підходить до старту у Лізі Конференцій у чудовому настрої. Обидва матчі в чемпіонаті виграно, обидва виграно впевнено, Динамо взагалі було розгромлено. Зважаючи на те, що й Шахтар уже не обійшовся без осічки, розмови про боротьбу за чемпіонство звучать дедалі доречніше – тим більше, що клуб навіть у такі складні часи зміг посилитися. Фарес Балулі, колишній лідер Металіста, вже прибув до Словаччини, де Дніпро-1 проводить домашні єврокубкові матчі.

Перед цим матчем важливо розуміти, що суперник українців має ще більше приводів бути задоволеним собою. З 11 матчів цього сезону АЗ виграв дев'ять, причому забив у них 29 голів. Якими були осічки? 0:1 у Данді на стадії кваліфікації, які “з відсотками” вдалося повернути вдома, де “сирні фермери” виграли 7:0 – та 1:1 за абсолютної переваги з Неймегеном. Португальський Жил Вісенте програв голландцям 1:6 за сумою матчів – і чи точно він слабший за АЕКа, якому 1:5 поступився український клуб?

Черговий масштабний розпродаж не підкосив АЗ. Паскаль Янссен, який до цього розкривав молодь ПСВ, вже адаптував в основу двох гравців із молодіжної команди, та й без трансферів клуб не обійшовся. Як і належить голландській команді, АЗ грає за схемою 4-3-3, має прекрасну академію (тут виросли Джермейн Ленс, Халід Буларуз, Колбейн Сігторссон, Філіп Коку) і сподівається використовувати єврокубки як вітрину для майбутніх суперпродажів .

Слова, слова, слова

Тренер "Дніпра-1" Валерій Городов:

- Ми знаємо, що команда АЗ має великий досвід таких матчів. Ми знаємо, що вони практично щороку грають у єврокубках. Ми знаємо, що вони люблять позиційні атаки і тримати м'яч мають хороший атакуючий потенціал. Завтра для нас буде важка гра, бо наша команда лише формується та не має такого досвіду. Ми поважаємо команду АЗ, але не боїмося.

Гравець "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк :

- Ми вже тут оселилися, роз'їхалися по квартирах. На початку було трохи тяжко, бо всі жили в готелі. Для нас тут нове місто, бо зрозуміло, що для команди це нелегко. Тут і побутові моменти та все інше. Нині вже все краще, почуваємось як удома, живу в центрі міста, і він чимось нагадує Львів. Сподіваюся, що на стадіоні атмосфера буде для нас також домашньою.

Головний тренер АЗ Паскаль Янссен:

- Усі повинні розуміти, що Дніпро-1 грає в Україні, але проти нас вимушений буде грати в Словаччині. Ми доклали максимум зусиль, щоб підготуватися до матчу, і зробили для цього все, що було в нашій змозі. Ванхеундзен тільки починає тренуватися в загальній групі, а Базур провів тільки 20 хвилин у минулому матчі.

Так, АЗ страждає від травм важливих гравців. Зіньйо Ванхеундзен, центральний захисник, якого орендували у самому Інтері, зараз грати не готовий – і саме через це в основі виходить Максим Деккер . Він виглядає непогано, і два матчі, в яких він грав, клуб зіграв на нуль, але... це взагалі-то два перші матчі Деккера у професійному футболі. І це не дивно, зважаючи на те, що йому 18 років – в Україні в такому віці захисників за молодіжку ще грати не випускають.

Звичайно, у парі з Деккером виходить досвідчений 23-річний Сем Бьокема, але активно пресингувати захисників буде не зайвим. Все ж таки голландці в обороні часто авантюрні, і можна дочекатися подарунка рівня “Гулачі Шведу”. Не зіграє сьогодні і Єспер Карлсон – вінгер збірної Швеції, який чудово відіграв за “сирних фермерів” минулий сезон. Базур, про якого говорив Янссен – центральний півзахисник, і без нього АЗ втрачає в частині міці.

Загалом, суперник сильний, але не незламний. Будь-який позитивний результат стане доробком для виходу до плей-офф, а за поразку ніхто не засудить. Українському клубу потрібно підтримати флешмоб сенсацій, розпочатий Шахтарем.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф – Бузанелло, Сваток, Адамюк, Амаш – Сарапій – Гуцуляк, Бабенко, Піхальонок, Громов – Довбик

АЗ: Вергулст – Хацидіакос, Бьокема, Деккер, Керкез – Рейндерс, Класі, де Віт – Ев'єн, Одгор, ван Бредероде