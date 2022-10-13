Ліга конференцій

Тренер дніпрян висловився про майбутнього суперника в Лізі конференцій.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер висловився перед матчем з Вадуцем в Лізі конференцій.

"Ми розуміємо, що Вадуц – добра, агресивна команда, яка грає за рахунок стандартів та контратак. Треба буде уважніше зіграти проти них у цих компонентах. Звичайно, треба і реалізовувати власні моменти.

В нас багато переїздів, перельоти. У такій ситуації ще важливішим стає відновлення. Гравці мають проходити усі процедури, масажі, стежити за режимом сну. Будемо готуватися далі.

Ракетні атаки рф? Так, це дуже непросто, адже усі стежать, розуміють та турбуються про рідних. Хлопці дуже хвилюються, але водночас будуть робити все можливе, аби у цей важкий час принести позитивні емоції. Впевнений, вони гратимуть із подвійною енергією, аби порадувати наших громадян", — приводить слова тренера офіційний сайт клубу.

Матч Вадуц — Дніпро-1 відбудеться сьогодні. Початок — о 19:45. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.